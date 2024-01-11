«الإفتاء» توضح دعاء قدوم شهر رجب بعد إعلان أول أيامه «فيديو»

دعاء قدوم شهر رجب، تصدر عمليات البحث على محركات الإنترنت عقب إعلان دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا، والذي أعلنت نتيجته من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

والشهر الكريم يحظى بأهمية بالغة للمسلمين، نظرا لورود أحاديث نبوية شريفة عن فضله وفضل الصيام فيه، والذي يستقبله المسلمون في جميع بقاع الأرض، بالصوم والدعاء، والأكثار فيه من الاستغفار والتوبة.

ومع إعلان دار الإفتاء المصرية، أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر جماد الأخرى لعام 1445 هجريا، وأن يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 هو أول أيام شهر رجب، سارع العديد للبحث عن دعاء قدوم شهر رجب، لترديده والفوز بثوابه.

صيغة الدعاء في أول أيام شهر رجب

ورغم أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث نبوي شريف، اختص به هلال شهر رجب في الدعاء إلا أنه بحسب دار الافتاء المصرية فقد ورد من السنن النبوية، دعاء يردد مع رؤية كل هلال لشهر هجري، وذلك لطلب حلول البركة وأن يكون شهر خير ومنفعة.

دعاء رؤية الهلال

ونشرت دار الإفتاء دعاء بصوت الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع «فيس بوك»، وقال في تسجيل صوتي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

إلا أن هذا الدعاء ليس هو الوحيد الذي يمكن للمسلم ترديده مع هلول الشهر الهجري الجديد، فيمكنه ترديد ما يشاء من الأدعية، والتي تتواجد نصوصها في كتب العلماء أو الوارده على موقع دار الإفتاء المصرية، أو بما يشاء الإنسان منه إلى ربه، فليس هناك صيغة واحدة للدعاء، حسبما ورد عن دار الإفتاء المصرية.

من جهته قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الدعاء الخاص برؤية الهلال في بداية الشهر الهجري 12 مرة في السنة، مع بداية كل شهر، وتابع: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى لله بالدعاء فمن باب أولى أن نفعل نحن ذلك طما في المغفرة والرحمة».