«رد الجميل».. فضل الدعاء للميت بعد وفاة سمير غانم

حالة من الحزن الشديد سيطرت على المجتمع المصري بشكل عام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل خاص، بعد رحيل أحد أساطير الكوميديا داخل مصر، وهو الفنان سمير غانم، الذي توفي أمس بعد صراع مع الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان سمير غانم أسعد المصريين كثيرًا وأدخل البهجة والسعادة على قلوبهم ووجوههم، بأعماله الفنية المتنوعة التي كانت وما زالت تعيش في قلوب وأذهان المصريين رغم رحيله، ليدعو له الجميع بالرحمة بقدر ما أسعدهم، فور علمهم بنبأ وفاته.

أزهري: الدعاء وقراءة القرءان أفضل ما يقدمه المسلم للمتوفي

من جانبه، قال سعيد النعمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه من المستحب أن يدعو المسلمون لأمواتهم بالرحمة والمغفرة، وذلك لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، أكد أن عمل الإنسان لا ينتهي عند موته، حيث إن الدعاء له القدرة على أن يخفف الله عن الميت بقدر ما يُدعى له من الناس.

وأضاف «النعمان»، في تصريحات لـ«الوطن» أن أفضل ما يمكن أن يمنحه المسلم للميت هو الدعاء له، وقراءة القرآن، حيث إنه إذا تم قراءة سورة الفاتحة أو سورة «يس»، فإن ثوابها يصل للميت، كما أن جماهير العلماء أكدوا أن الدعاء للميت وقراءة القرآن له عند القبر من مستحسنات الأعمال.

أدعية للمتوفى

وتوجد العديد الأدعية التي يرددها المسلمون للمتوفى، مثل:

- اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا اللهم ارحمه وأسكنه جنتك.

- اللهم ارحم فقيد قلبي واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

- اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إنه أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

- اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

- اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله.

- اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و ذرية خيرا من ذريته و زوجا خيرا من زوجه.

- اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود.

- لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات، والأرض تغمده برحمتك يا أرحم الراحمين.