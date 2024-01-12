أحمد الفيشاوي ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم «عادل مش عادل»

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة من كواليس تصوير فيلم عادل مش عادل.

ونشر أحمد الفيشاوي صوره جديدة من شخصيته في فيلم «عادل مش عادل»، وعلق عليها قائلًا: «عادل مش عادل خالص قصة، وسيناريو وحوار: أدهم سعيد وحسام كمال»

أبطال فيلم عادل مش عادل

ويشارك في بطولة فيلم عادل مش عادل عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ومن المقرر عرض فيلم عادل مش عادل في دور العرض يوم 24 يناير حسبما أعلن الفيشاوي.