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وزارة الدفاع الأمريكية تسقط طائرة تركية دون طيار في سوريا

كتب:

عمرو حسني
10:55 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
وزارة الدفاع الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية

كشفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أن مقاتلات من طراز «إف 16» أسقطت، الخميس، طائرة مسيّرة تعود إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعدما شكلت تهديدا محتملا للقوات الأميركية في سوريا.

اقتراب المسيرة من القوات الأمريكية

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، البريغادير جنرال بات رايدر للصحفيين: «قدّر القادة العسكريون الأميركيون أن المسيّرة التي كانت على بعد أقل من نصف كيلومتر من القوات الأمريكية، تشكل تهديدًا محتملاً، وبناء عليه أسقطت مقاتلات إف-16 الأميركية المسيّرة دفاعا عن النفس».

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