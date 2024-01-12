مع ضربات أمريكا وبريطانيا.. ما القدرات العسكرية لجماعة الحوثيين؟

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية والبريطانية بأن مقاتلات من سلاح الجو في البلدين نفذت ضربات جوية مشتركة استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

3 انفجارات في العاصمة اليمنية

وذكر شهود عيان لوكالة رويترز أنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الدقائق الأخيرة، في الوقت نفسه، يحلق طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قبالة السواحل اليمنية.

وشاركت جماعة الحوثي في معركة طوفان الأقصى، إذ قامت الجماعة بإطلاق صواريخ بالستية ومسيرات انتحارية من اليمن قبالة البحر الأحمر، وقد عبرت هذه الصواريخ مسافة تجاوزت 1700 كيلومتر ووصلت إلى مدينة إيلات جنوب الاحتلال الإسرائيلي.

قدرات الحوثيين العسكرية

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» القدرات العسكرية لجماعة الحوثيين، وتأتي كالتالي:

- صواريخ بالستية بعيدة المدى وتحتوي جماعة الحوثي في ترسانتها العسكرية على عدة صواريخ بالستية بعيدة المدى، ومن بين أبرزها:

1- صواريخ «طوفان» وتعتبر من بين الصواريخ باليستية البعيدة المدى في ترسانة جماعة الحوثي، ويمتد مداها من 1350 كيلومترًا إلى حوالي 1900 كيلومتر، وفي حال تم إطلاقها من أقصى نقطة في حدود اليمن قبالة البحر الأحمر، قد تصل إلى مدينة إيلات التي تبعد حوالي 1650 كيلومترًا في خط مستقيم، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

2- تشمل ترسانة جماعة الحوثي صواريخ بالستية مثل «قدس2 وقدس 3 وقدس 4»، وتمتد مداها من 1350 كيلومترًا إلى حوالي 2000 كيلومتر، وبالتالي، فإنها قادرة على الوصول إلى مناطق أبعد من مدينة إيلات وتستهدف العمق الإسرائيلي، قد تصل إلى مدن مثل حيفا التي تبعد حوالي 2000 كيلومتر، أو تل أبيب التي تبعد حوالي 1940 كيلومتر.

- طائرات مسيّرة

قامت جماعة الحوثي باستخدام طائرات مسيّرة، وتمتلك الجماعة طائرة مسيّرة انتحارية تسمى «صماد 3»، ويمتد مداها من 1200 إلى 1500 كيلومتر.