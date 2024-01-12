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مشاهد ولقطات من استهداف أمريكا وبريطانيا للحوثيين في اليمن

كتب:

محمد عبدالعزيز
02:36 ص | الجمعة 12 يناير 2024
هجمات أمريكية بريطانية على اليمن

هجمات أمريكية بريطانية على اليمن

أطلقت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني فيما يتعرف بالتحالف الدولي ضربات تستهدف أهداف الحوثيين في اليمن، ردًا على احتجاز واستهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات، التي نشرتها القاهرة الإخبارية، والعديد من وسائل الإعلام العالمية، القصف الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، وعدة مدن أخرى من بينها الحديدة وتعز وصعدا.

وول ستريت جورنال: قوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة وحصنت أسلحة أخرى

وبحسب وول ستريت جورنال، فقوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة وحصنت أسلحة أخرى تحسبًا لضربة من الولايات المتحدة وحلفائها، كما صادق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على شن غارات جوية بريطانية في اليمن.

دوي 3 انفجارات في صنعاء

وتعد الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، هي المرة الأولى التي يتم فيها شن ضربات ضد الحوثيين.

وبحسب شهود عيان، أفادوا بأنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في صنعاء خلال الدقائق الماضية، بينما تحلق طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي قبالة السواحل اليمنية، وأكدت «رويترز» أن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

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بقلم محمد عبدالعزيز