أول تعليق من البيت الأبيض بعد استهداف الحوثيين في اليمن

قال البيت الأبيض ردًا على هجمات قوات أمريكية وبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، إن القوات العسكرية الأمريكية، نفذت، بالتعاون مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، التي يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في إحدى الدول للخطر.

وأضاف البيت الأبيض، أن الهجمات جاءت بطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتأتي ردًا مباشرًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، وقد عرّضت هذه الهجمات أفراد الولايات المتحدة والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وحرية الملاحة، وقد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي.

البيت الأبيض: اضطرت أكثر من 2000 سفينة إلى تحويل مسارها

وأوضح البيت الأبيض، أن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، اضطرت أكثر من 2000 سفينة إلى تحويل مسارها لآلاف الأميال لتجنب البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب في أسابيع من التأخير في مواعيد شحن المنتجات.

وأمس، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يطالب الحوثيين بإنهاء هجماتهم على السفن التجارية والتجارية، ويأتي الإجراء الدفاعي اليوم في أعقاب هذه الحملة الدبلوماسية واسعة النطاق والهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون ضد السفن التجارية.

البيت الأبيض: الضربات رسالة واضحة

وأشار البيض الأبيض إلى أن هذه الضربات تمثل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا للجهات المعادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم، ولن تتردد واشنطن في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة.