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وزير الدفاع الأمريكي: هاجمنا الحوثيين للحد من تهديدهم للتجارة التجارة العالمية

كتب:

أحمد العانوسي
05:11 ص | الجمعة 12 يناير 2024
وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفت الحد من قدرات الحوثيين على تهديد التجارة العالمية، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار أوستن إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية تبعث برسالة واضحة للحوثيين، مفادها أنهم سيتحملون المزيد من العواقب إذا لم يتوقفوا عن هجماتهم.

وأوضح أن ضرباتهم استهدفت مواقع للحوثيين مسؤولة عن إطلاق الطائرات والصواريخ الباليستية والموجهة.

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