وزير الدفاع الأمريكي يغادر قسم العناية المركزة

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، بأنّ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، غادر قسم العناية المركزة، ولكنه لا يزال تحت الإشراف، ويستمر في العلاج، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، في ماريلاند.

واشنطن أمام أزمات ذات طبيعة عسكرية

وأشار مسؤولو الإدارة الأمريكية، إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن، البالغ من العمر 70 عامًا، نقل إلى المستشفى في الأول من يناير بواسطة سيارة إسعاف، وذلك بسبب تعرضه لـ«ألم شديد» وتعقيدات غير معلنة، ناتجة عن إجراء طبي جرى تنفيذه في 22 ديسمبر، الذي تضمن البقاء في المستشفى ليلة واحدة.

وتمت مخالفة البروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، بسبب التكتم على الوضع الصحي للوزير أوستن لعدة أيام، وتأتي هذه المخالفة، في وقت يواجه فيه واشنطن عدة أزمات ذات طبيعة عسكرية، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ما يجعل الحاجة للتواصل الدقيق، والشفاف بشأن صحة وزير الدفاع ذات أهمية قصوى.

رايدر: أوستن يتعافى بشكل جيد

وفي بيان صدر يوم السبت، أقر وزير الدفاع أوستن بأنه كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؛ لضمان إبلاغ الأمريكيين بشكل مناسب بوضعه الصحي، مضيفًا أنه يتعهد بالقيام بأفضل من ذلك في المستقبل.

وفي بيان ليلة الإثنين، أكد البنتاجون أنه لا يزال غير واضحا متى سيتمكن وزير الدفاع من مغادرة المستشفى، ولكنهم يعتزمون تقديم تحديثات يومية بشأن حالته، طالما بقي في مركز والتر ريد الطبي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، أن وزير الدفاع أوستن لا يزال يشعر ببعض عدم الارتياح، ولكن تشخيص حالته جيد، مضيفًا أن الوزير في حالة جيدة، وأنه يتعافى بشكل جيد ويتمتع بحالة معنوية جيدة.

وصرح المسؤولون في البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية أنهم سيقومون بمراجعة الثغرات، في الاتصال التي أدت إلى هذا الوضع المعقد، ومع ذلك، رفضوا مرة أخرى الكشف عن تفاصيل أساسية متعلقة بالوضع، مثل مدى عجز أوستن، وما الذي دفعه للإقامة الطويلة في المستشفى.