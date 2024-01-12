تحرك عاجل من روسيا بعد الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن

طلبت روسيا في أول تحرك عاجل لها بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وطلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن اليوم الجمعة 12 يناير، بعد أن شنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني، فيما يتعرف بالتحالف الدولي في البحر الأحمر، ضربات تستهدف أهداف الحوثيين في اليمن، ردًا على احتجاز واستهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

البنتاجون: القوات استهدفت نحو 10 أهداف للحوثيين في اليمن

وأكد مسؤول في «البنتاجون»، بحسب ما نشرته «رويترز»، أن القوات استهدفت نحو 10 أهداف للحوثيين في اليمن، وهي مراكز تصنيع مسيّرات ومخازن أسلحة، وأن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.