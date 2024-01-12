«وول ستريت جورنال» تكشف عن قائمة الأهداف الأمريكية في اليمن ردا على الحوثيين

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن المواقع الحوثية التي من المرجح استهدافها من قبل القوات الأمريكية والبريطانية في اليمن، والتي تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والرادارات، ومستودعات الأسلحة المنتشرة في مناطق مدينتي الحديدة وحجة باليمن.

قوات الحوثيين تعزز قدراتها العسكرية

ووفقًا للتقرير، أكد مسؤول دفاعي أمريكي أن قوات الحوثيين نقلت بعض الأسلحة وقامت بتعزيز الحصون العسكرية لتجنب ضربة من الولايات المتحدة وحلفائها.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد وضعت خيارات محددة لتوجيه ضربات إلى الحوثيين، تتضمن استهداف مستودعات الأسلحة ومواقع إطلاق الصواريخ.

وبحسب تقرير سابق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يشير إلى أن الشرق الأوسط يستعد لاحتمالية وقوع ضربات من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين.

الأهداف المحتملة للضربات

ووفقًا للصحيفة، أعلنت الجماعة استمرار هجماتها على السفن العابرة للبحر الأحمر التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو التي تحظى بدعمها، من خلال إطلاق العشرات من الصواريخ والطائرات المسيرة في الثلاثاء الماضي، وذلك رغم التحذيرات التي تلقتها بوقف هذه الهجمات.

ونقلت المصادر الدبلوماسية الغربية أن المسؤولين التنفيذيين البحريين أعلموهم بأن الأهداف المحتملة للضربات تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة في مدينتي الحديدة وحجة في اليمن.