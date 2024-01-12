مشرعون ديمقراطيون ينتقدون بايدن بعد الهجمات على اليمن.. ماذا قالوا؟

أثارت الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن انتقادات من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين التقدميين، الذين هاجموا الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحركه دون موافقة الكونجرس أولا.

انتهاك المادة الأولى من الدستور

وبحسب روسيا اليوم، فقد اعتبر المشرعون الديموقراطيون أن هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن تنتهك المادة الأولى من الدستور الأمريكي، التي تتطلب موافقة الكونجرس على العمل العسكري.

وأوضحوا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطر الكونجرس بالهجمات، لكنه لم يطلب موافقته، وهو ما يعد انتهاكًا للدستور.

وانتقدت النائبة براميلا جايابال، التي تشغل منصب رئيس التجمع التقدمي، الهجمات الأمريكية وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا انتهاك غير مقبول للدستور»، بينما ردت النائبة كوري بوش صدى جايابال، وشجبت الحرب التي لا نهاية لها، ووصفتا تصرفات بايدن بأنها غير دستورية.

وكتب النائب رو خانا: «يحتاج الرئيس إلى الحضور إلى الكونجرس قبل توجيه ضربة ضد الحوثيين في اليمن وإشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط. تلك هي المادة الأولى من الدستور»، مشددا على أنه سيدافع عن هذا الأمر بغض النظر عما إذا كان هناك جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض.

وطالب النائب مارك بوكان البيت الأبيض بالعمل مع الكونجرس قبل مواصلة الضربات مضيفًا «لا يمكن للولايات المتحدة أن تخاطر بالتورط في صراع آخر مستمر منذ عقود دون الحصول على إذن من الكونجرس».