«القاهرة الإخبارية»: الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن استهدفت 4 مناطق

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية خريطة الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تركزت جميعها في الأماكن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأشارت إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية استهدفت صنعاء والحديدة وصعدة وذمار، كما طالت مواقع في مديرية عبث في محافظة حجة غربي اليمن، ومنذ بداية الصراع في اليمن أواخر عاك 2014 تغيرت خريطة النفوذ والسيطرة على محافظات وأقاليم اليمن البالغ مساحته 528 ألف كيلومتر.

وذكرت القناة أن القوات الحكومية على المساحة الأكبر في البلاد، حيث تبسط نفوذها على حضر موت والمهرة والمكلا ومأرب والجوف وتعز وحجة والضالع، وهذه المساحة تعادل 60% من الأراضي اليمنية، أما ما يعرف بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي فيتركز نفوذها في محافظة شبوة وأبين وعدن ولحج، فضلا عن جزيرة سقطرى الواقعة في الجنوب الشرقي لخليج عدن.

وتابعت أنه رغم أن سيطرة الحوثيين على ما يمثل 23% من إجمالي مساحة اليمن، غير أن مناطق نفوذها تشمل العاصمة صنعاء والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظات البيضاء وإب وعمران والحديدة وصعدة وريمة وذمار والمحويت.

وأشارت إلى أنه مع تواصل فصول الصراع في اليمن تتركز الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في الجوف ومأرب وتعز والضالع والبيضاء والحديدة ولحج.