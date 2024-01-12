لطيفة تستقبل عزاء والدتها في مسجد الشرطة اليوم

وصلت أمس الفنانة التونسية لطيفة إلى مصر استعدادًا لاستقبال عزاء والدتها في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بعد أن انتهت من استقبال المعزيين في تونس.

عزاء والده لطيفة

وأعلنت لطيفة منذ ساعات عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» استقبال المعزيين في والدتها بمصر مساء الجمعة بمسجد الشرطة.

ونشرت لطيفة صورة لوالدتها معلنة عن استقبال العزاء، في والدتها التي توفيت بعد صراع طويل مع المرض بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بقاعة الرزاق مساء اليوم الجمعة الموافق 12 يناير.

كما طالبت لطيفة في نهاية منشورها بالدعاء لوالدتها بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور والوسط الفني بالدعاء لوالدتها بالرحمة ولها بالصبر والسلوان.