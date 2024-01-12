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جهاز تنمية العبور الجديدة: إجراء القرعة العلنية لتسكين العملاء بأراضي جمعية الأمل

كتب:

أيمن حمزة
11:15 ص | الجمعة 12 يناير 2024
الإسكان

الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي، والتي جرى توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس 11 يناير، وطبقا لشرائح المساحات: «209 أمتار مكعبة – 276 مترا مكعبا – 350 مترا مكعبا – 400 متر مكعب – 450 مترا مكعبا – 500 متر مكعب»، بنطاق جمعية الأمل «سابقاً»، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء بالأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.

إجراء القرعة العلنية لتسكين عملاء أراضي العبور الجديدة

وأوضح جهاز مدينة العبور الجديدة أن الموعد المحدد لإجراء القرعة بمقر الجهاز، لشرائح مساحات الأراضي «209 أمتار مكعبة – 450 مترا مكعبا – 500 متر مكعب»، يوم الثلاثاء 30 يناير، وشرائح مساحات الأراضي «276 مترا مكعبا – 350 مترا مكعبا – 400 متر مكعب»، يوم الأربعاء 31 يناير.

وأكد جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة العاشرة صباحا في التاريخ المحدد لكل شريحة لإجراء عملية تسجيل الحضور، لافتاً إلى أنه يجرى غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة مساء للبدء في إجراء القرعة العلنية، ويجرى السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.