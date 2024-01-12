«الإفتاء» توضح ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، ويسعى العديد من المسلمين إلى استغلال هذا اليوم على الوجه الأكمل، وأكثر ما يحرصوا عليه هو الدعاء، لا سيما أن هذا اليوم قد خصه الله سبحانه وتعالى بساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي، وفقا لدار الإفتاء المصرية.

ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

ونشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، توضح من خلالها ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة، مؤكدة أن يوم الجمعة من الأيام الخيرة، التي يستحب أن يحرص فيها العبد على عبادة الله سبحانه وتعالى والإكثار من الدعاء والأفعال الطيبة.

وعن ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة، أوضحت «الإفتاء» أنها غير معلومة، لكن أجمع العلماء على أن هذه الساعة من المرجح أنها وقت غروب الشمس، وحثت على الإكثار من الدعاء في هذا الوقت، ربما تكون هذه هي ساعة الإجابة ويستجيب الله سبحانه وتعالى إلى دعوة الداعي.

أفضل دعاء في ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

وفي فتواها عن ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة، أشارت دار الإفتاء إلى أن يوم الجمعة من الأيام التي يستحب خلالها الإكثار من الدعاء، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يرددها العبد في هذا اليوم المبارك، منها على سبيل المثال:

- يا رب افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.