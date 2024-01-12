اغتنم الفرصة.. دعاء يوم الجمعة المستجاب لجلب الرزق وقضاء الحاجة

ينتظر المسلمون من الجمعة للجمعة، باعتباره اليوم الذي فضله الله عز وجل؛ إذ يسعون إلى التقرب من الله بالطاعات والعمل الصالح والعبادات، ويتحرى الجميع ساعة استجابة الدعاء لنيل الخير والبركة وتوسيع الرزق وقضاء الحاجات.

وحثت دار الإفتاء المصرية، في أحد الفتاوى على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة وطوال اليوم، وأن يدعو المسلم ويقرأ الأذكار لتحصين نفسه.

وأشارت الدار إلى أن ليلة الجمعة هي أفضل الليالي؛ لأن الله اختصها بتضاعف الحسنات فيها إلى 70 على سائر الأوقات، واستندت إلى قول النبي الكريم «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ»، قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة لجلب الخير

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أفضل الأدعية التي يمكن الاستعانة بها للتقرب إلى الله وطلب الرزق في يوم الجمعة، بحسب ما نشرته دار الإفتاء، كالتالي:

- يا رب العالمين أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

- يارب افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

- أسألك وأدعوك يا رب، أن تسهل لنا ما تعسر علينا، ووفقنا إلى كل خير، وأجعلنا ممن يسعدو خلقك، وأجعلنا محبوبين إلى خلقك.

- الحمد لله الأول قبل الأشياء والأحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه.

أدعية مستجابة يوم الجمعة

ومن الأدعية الاخرى المستحب الدعاء بها يوم الجمعة، ما يلي:

- اللهم بحق يوم الجمعة اسألك سهل الرزق ويسر الأمر ورشد العقل، وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك القضاء الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

- يا حي يا قيوم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

- يا إلهي إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري.

- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

- اللهم يا رازق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ارزقني كما ترزق الطير بغير حساب.