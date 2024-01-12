«الناشرين المصريين»: معرض الكتاب هدفه جذب الشباب وتنميتهم معرفيا

قالت هالة البشبيشي عضو اتحاد الناشرين المصريين، إن الثقافة بشكل عام تبدأ من الأسرة ومن ثم المدرسة ثم بعد ذلك من الحكومات، مؤكدة أنّ الفرد عندما يريد الارتقاء ببلدة فعليه بالاهتمام بالثقافة أولًا.

معرض الكتاب يجذب الشباب

وأضافت «البشبيشي»، خلال مقابلة عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أنّ معرض الكتاب عرس ثقافي للناشر والكاتب والقارئ، إذ يهدف إلى جذب الشباب لتنمية القراءة لديهم.

النشر من الأمور الفقيرة في الدولة حاليًا

وتابعت عضو اتحاد الناشرين المصريين، بأنّ النشر من الأمور الفقيرة في الدولة حاليًا نسبة لارتفاع سعر الورق والطباعة، مطالبة بدعم أسعار الكتب والمنشورات لتسهيل عملية القراءة.