«الثقافة» تعلن آخر موعد لحجز حفلات التوقيع في معرض الكتاب 2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، التابعة لوزارة الثقافة، عن آخر موعد لـ حجز حفلات التوقيع الخاصة بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة المرتقبة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ستكون غدا الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، وذلك بمركز المعلومات بمقر الهيئة العامة للكتاب.

حفلات التوقيع في معرض الكتاب 2024

وتيتح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط في القاعات والأماكن المخصصة لذلك، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

وتنطلق فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور سليم حسن عالم المصريات الشهير شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

في سياق متصل، أجرى اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده تسكين الناشرين المصريين والعرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في 5 صالات بالمعرض، ومن المقرر أن يتسلم الناشرون الأجنحة الخاصة بهم قبيل الافتتاح بأيام تسمح بتجهيزها للمعرض.