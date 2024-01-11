«اتحاد الناشرين»: زيادة أجنحة معرض الكتاب هذا العام.. وتذكرة الدخول 5 جنيهات

كشف محمد إبراهيم طعيمة، عضو اتحاد الناشرين، عن استعدادات دور النشر لمعرض الكتاب في دورته الـ55، قائلا إنّ هذه النسخة من المعرض مختلفة ومتميزة، والشعار هذا العام هو «نصنع المعرفة ونصون الكلمة»، والنرويج ستكون ضيف شرف للمعرض، مشيرا إلى أن الدولة والهيئة العامة للكتاب واتحاد الناشرين حريصين على مشاركة أكبر عدد من المواطنين، لذلك حافظت على ثمن تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، بهدف تشجيع الجميع على الحضور بنفس أعداد العام الماضي.

تضييق المسافات في ممرات المعرض

وقال «طعيمة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن أجنحة معرض الكتاب تغيرت هذا العام، إذ أن العامين الماضيين كانت المسافات في الممرات تبلغ 5 أمتار بسبب فيروس كورونا من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، لكن العام الحالي للمعرض، تم تضييق المساحات بعض الشئ لكي تكف مساحات أكبر ودور النشر وأجنحة أكثر للناشرين.

زيادة الأجنحة في معرض الكتاب

وأضاف أنّ أجنحة معرض الكتاب في نسخته الـ55 زادت، لافتا إلى أن الإقبال الكثيف على المعرض بالعام الماضي شجع العديد من دور النشر على المشاركة، متوقعا زيادة إقبال الجمهور على المعرض، وسوف تكون الأعمال المعرضة متنوعة بين الروائية والقصص والكتب العلمية، موضحا أن الأعمال الروائية تكون دائما الأعلى مبيعا.