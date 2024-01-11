محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء المجزر الآلي للماشية بعرب مطير

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أعمال إنشاء مشروع المجزر الآلي للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح، وصلت تكلفته إلى 39 مليون جنيه ضمن منظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتطويرها بأحدث النظم التكنولوجية.

الخطة الاستثمارية للمحافظة

وبدأ المحافظ جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ المشروع بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح واستمع إلى شرح من المهندس شريف الحمادي لمراحل العمل التي تم ويجري تنفيذها بالمجزر الذي يبلغ تكلفته الإجمالية 39 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ويقام على مساحة 10 ألاف متر وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية للمجازر كما تفقد أعمال توصيل المرافق للمجزر واستكمال أعمال التشطيبات، مشيدًا بمعدلات التنفيذ في الأعمال وجودة المعدات والآلات التي تم تركيبها في المجزر، وفقًا للاشتراطات الفنية، موجهًا بضرورة الاهتمام بزراعة وتشجير المجزر بشكل جمالي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة للحفاظ على البيئة من التلوث.

رفع كفاءة المجازر

وأكد محافظ أسيوط متابعته المستمرة لتنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية لتقديم خطة تليق بالمواطن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية للموقف التنفيذي لمشروعات المجازر التي يجري انشائها الإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقي مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام ومعاينة باقي المجازر التي لم تسلم بعد موجهًا رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن التوسع في المجازر الجديدة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات فضلاً عن السير قدمًا في تنفيذ خطة المحافظة لاستغلال المجازر الآلية الجديدة التي تم انشائها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وفي سياق مختلف، أجرى المحافظ جولة لمتابعة أعمال تنفيذ رفع كفاءة مشروع صرف صحي خط طرد ومحطة رفع البركة بحي غرب أسيوط والممول من الوكالة الألمانية وذلك بمشاركة أجهزة الكشف عن المرافق والرادار الأرضي بمركز شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة وتابع أعمال الرصد المساحي الأرضي عن طريق أحدث الأجهزة بالمركز.

أول مركز متخصص

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندسة رانيا مجدي، نائب مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية بالمحافظة لاستخدامات الأجهزة وأهميتها في تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية الاستعانة بأجهزة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة والذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لها، لافتًا إلى أهمية التدريب ورفع كفاءة وتطوير أداء العاملين بالمركز بصفة مستمرة لاستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط مناسبة لتلك المرافق والخدمات والأعمال المساحية وذلك لحماية المرافق المختلفة في باطن الأرض من أي إتلاف أو تدمير قد يحدث نتيجة الحفر العشوائي.

وأكد المحافظ أهمية جهاز رادار الاختراق الأرضي الذي يتم استخدامه للكشف عن المرافق الأرضية المعدنية وغير المعدنية مثل مواسير (المياه ، الغاز ، الصرف الصحي) وكابلات (الكهرباء ، والتليفونات ، والانترنت، ...) وغيرها حتى عمق 6 أمتار وذلك لتجنب الحوادث الناتجة عمليات الحفر دون معرفة أماكن المرافق والتي قد تصل إلى خسائر في الأرواح فضلًا عن إنه يساهم في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على متخذي القرار.