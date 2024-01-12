موجة من الطقس السيئ تضرب مطروح.. نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار (صور)

تتعرض مطروح لموجة من الطقس السيئ، اليوم، نتيجة نوة الفيضة الكبرى التي تضرب مختلف أنحاء المحافظة، من مدينة الحمام شرقا وحتى السلوم غربا، مرورا بمناطق ومدن العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة وغزالة والضبعة وجميمة ورأس الحكمة وسيدي حنيش والجراولة ومرسى مطروح وزاوية أم الرخم والنصر والمثاني والزغيرات والنجيلة وشماس والزويدة وأبوسطيل وسيدي براني وبقبق وأبوزريبة، في أجواء أوروبية لم تعتد عليها المدينة.

غيوم وسحب محملة بمياه الأمطار

وتشهد حالة الطقس في مطروح، اليوم، غيوم وسحب محملة بالأمطار، في أجواء شتوية صعبة، مع وجود برودة في الجو ونشاط للرياح، كما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 20 للعظمى و10 درجات للصغرى، ونسبة الرطوبة 57%، بينما تصل سرعة الرياح لـ27 كيلومترا في الساعة.

مواجهة نوة الفيضة الكبرى

وأعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ لمواجهة نوة الفيضة الكبرى، ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعليمات إلى مركز السيطرة الوطني للسلامة بمتابعة حالة الطقس في جميع أنحاء المحافظة والتواصل مع جميع الأجهزة المعنية ورؤساء مجالس المدن والقرى، والتعامل مع جميع المستجدات الناتجة عن التقلبات الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات بديوان عامل المحافظة، لحين استقرار حالة الطقس، وانتهاء النوة التي تستمر على مدار أربعة أيام.

سوء الأحوال الجوية بمطروح

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من عدم استقرار حالة الطقس على مدار عدة أيام، مع وجود توقعات بسقوط أمطار على مختلف أنحاء البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية ومنها مطروح والعلمين والسلوم والإسكندرية، وعدة مناطق أخرى، مع ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، مما يؤثر على الملاحة وحركة الصيد.