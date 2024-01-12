انطلاق بطولة «أمم آسيا».. ما حظوظ الفرق العربية في حصد اللقب؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، اليوم، لانطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير لـ10 فبراير من العام الجاري 2024، وتنطلق مباراة افتتاح كأس آسيا لتجمع بين منتخبين عربيين، هما قطر صاحب الأرض وحامل اللقب ومنتخب لبنان.

تقرير بعنوان «انطلاق بطولة الأمم الآسيوية.. وحظوظ الفرق العربية في حصد اللقب»

ووفقا لتقرير تلفزيوني بعنوان «انطلاق بطولة الأمم الآسيوية.. وحظوظ الفرق العربية في حصد اللقب»، عرض في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، رصد نسب فرص الفرق العربية في الوصول لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية، التي تستضيفها دولة قطر، بعدما نجحت في تنظيم كأس العالم 2022، وهي البطولة الأقوى والأكثر جماهيرية في العالم.

ما الفرق العربية المرشحة للفوز بلقب كأس آسيا 2023

ويتصدر المنتخب السعودي المشهد العربي عند الحديث عن أبرز المرشحين للفوز، فهو بجانب أستراليا واليابان أقوى المرشحين، ورغم التغيير الفني، إلا أن نتائج المنتخب وقوامه تسمح لجمهوره بالرهان عليه.

أما حامل اللقب، منتخب قطر، فقد تخلى عن مدربه كارلوس كيروش، وتعاقد مع لوبيز قبل شهر من انطلاق البطولة، في خطوة قللت من حظوظه في المنافسة على اللقب.

ولا يمكن استبعاد منتخب العراق من المرشحين للمضي بعيدا في البطولة الآسيوية، بسبب شخصيته القوية وحماس لاعبيه وروحهم القتالية، وخبرته في المواجهات الكبرى.

وكانت أول نسخة من بطولة كأس آسيا في عام 1956 بهونج كونج، واستمرت منذ 1 سبتمبر حتى 15 سبتمبر من العام ذاته، وفازت بها كوريا الجنوبية، ويعد منتخب اليابان أكثر من حقق البطولة برصيد 4 مرات، وكان آخرها في عام 2011، وأولها في عام 1992م.