الصحف السعودية تدعم منتخب «الأخضر»: غادر المونديال باحترام العالم

دعمت الصحف السعودية الصادرة، اليوم، المنتخب السعودي رغم خروجه من الدور الأول ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في قطر، حيث ودع البطولة بهزيمته أمام المنتخب المكسيكي 1 / 2، مساء أمس، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

ورغم خيبة الأمل من ضياع فرصة التأهل للدور الثاني في المونديال للمرة الأولى منذ نسخة 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حظي المنتخب الأخضر بدعم الصحف في المملكة العربية السعودية، وتأكيد أنه قدّم مشاركة مشرفة للكرة السعودية في أول نسخة من كأس العالم تقام في العالم العربي.

من جانبها نشرت صحيفة «عكاظ» صورة لحارس المرمى محمد العويس على صفحتها الرئيسية، وعنوان: «كسبتم الاحترام»، وقالت: «كسب المنتخب السعودي احترام العالم، بعد أن لفت الأنظار وخالف التوقعات بأداء ونتائج مشرفة في كأس العالم».

أخضر مبهر بمونديال قطر

فيما نشرت صحيفة «الوطن» عنوان «أخضر مبهر بمونديال قطر»، وذكرت: «في الوقت الذي حسم فيه أمر المتأهلين عن المجموعة الثالثة إلى ثمن نهائي كأس العالم بقطر، لينضموا إلى منتخبات فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا وأمريكا وأستراليا، لم يكن مونديال 2022 عاديا بالنسبة للكرة السعودية، بل كان تأكيدا لتطور كرة القدم في المملكة واستعادتها لبريقها».

بينما ذكرت صحيفة «الرياض»: «الأخضر يودع المونديال.. تخبطات رينارد (المدير الفني) تمنح المكسيك نقاط المباراة».

ونشرت صحيفة «المدينة» السعودية عنوانا على صفحتها الأولى أكدت فيه «الأخضر يغادر المونديال باحترام العالم».