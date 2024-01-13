حسام موافي يوضح 8 علامات على المريض «لو شوفتهم متطمنش أهله»

مقدمات طبية كثيرة تظهر على المريض، خاصةً المرضى الذين يعانون من حالة صحية حرجة، تدل على اقتراب موتهم، وهنا لا يجب على الطبيب طمأنة أهل المريض إذا لاحظ هذه العلامات، وفق الدكتور حسام موافي، استشاري الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

8 مقدمات لموت المريض طبيا

حسام موافي استعرض 8 مقدمات لموت المريض، وذلك خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، قائلًا: «فيه 8 مظاهر لو شفتهم طبيا على أي مريض بيتعالج متطمنش أهله، لأن دي اسمها مقدمات الموت الطبية، خلاص إنت كطبيب بتبقى عارف إن الموت اقترب بس طبعا كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى».

ووفق «موافي»، المقدمات أن يرتفع ضغط المريض بشكل كبير، ولا تستطيع الأدوية علاجه: «ضغط المريض بيرتفع بشكل كبير، والأدوية مش جايبة نتيجة»، فضلا عن انقطاع أو ضعف التنفس: «لو تنفسه انقطع أو ضعف بشكل كبير دي، وحتى جهاز التنفس الصناعي مش هينجح في إنقاذ حياته، أحد مظاهر موته الطبي».

ارتفاع وظائف الكبد والكلى، إحدى مقدمات موت المريض طبيا وفق استشاري الحالات الحرجة: «الوظايف بدأت تعلى ومش بتنزل دي برضو علامة تؤكد تدهو صحة المريض»، بالإضافة إلى ضعف نبض القلب.

التعرق أو العرق هو أحد مظاهر مقدمات موت المريض طبيا، وفق الدكتور حسام موافي، فضلا عن تغير لون العينين، وبرودة الذراعين أو الساقين بسبب تباطؤ الدورة الدموية وتغير لون الشفتين.

لماذا يصاب الشباب بالضغط؟

الدكتور حسام موافي أجاب على كذلك تساؤل لماذا يصاب الشباب بالضغط؟، موضحا أن «الاسترس»، هو أحد أخطر الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الشباب بالضغط: «الاستريس اللي بيجيب الضغط، مرة اتنين تلاتة ممكن ضغطك ينزل لكن بعد كدة هتبقى مريض ضغط من النوع الأول اللي إحدى نظرياته الاستريس المتكرر، والناس اللي بتاخد كل حاجة على أعصابها، تصاب بشكل أسرع نسبة الضغط في مصر 30%».