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حسام موافي: الجيل الحالي محظوظ ويستطيع الحصول على معلومة خلال دقيقتين

كتب:

منتصر سليمان
09:17 م | الخميس 11 يناير 2024
الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني

الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه يعتبر الجيل الحالي محظوظًا، وليس من المنطقي إنكار ذلك، مشيرًا الى أن هناك ميزة لهذا الجيل وهي أنه يستطيع الحصول على معلومة خلال دقيقتين من الزمن فقط. 

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وأضاف موافي خلال لقائه ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، قائلًا «أنا كنت بعمل رسالة الدكتوراه، وكان من الضروري أن أحضر الأوراق التي تتحدث عن موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة بي، وكانت هناك مكتبة في منطقة العباسية بالقاهرة، ولم يكن هناك تصوير للأوراق كما هو موجود الآن، فكنت أنقل بالكتابة، وقعدت سنة أروح المكتبة، 3 مرات أسبوعيًا، من الـ8 صباحًا أكتب، دلوقتى أى شاب عايز معلومة يستطيع أن يحصل عليها فى أقل من دقيقة من الزمن».

وتابع: «هذا الجيل محظوظ، وأنصح كل من يستخدم الهاتف المحمول، ضرورة التأكد من المعلومة». 

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بقلم منتصر سليمان