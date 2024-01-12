أحمد السقا ينشر صورة مع والدته: دعوتها نعمة من ربنا

شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره بصورة جديدة له مع والدته نادية السقا، من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على منصة تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة «انستجرام».

أحمد السقا يشارك جمهوره بصورة مع والدته

وعلق الفنان أحمد السقا على صورته مع والدته، قائلا: «من نعم ربنا عليا إني بسمع دعوة حلوة من أمي كل يوم الصبح، ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة يا أمي، وميحرمنيش من دعواتك أبدا».

يذكر أن أحمد السقا شارك جمهوره مؤخرا بصورة له مع الفنان باسم سمرة، يستعيد من خلالها كواليس فيلم الجزيرة، الذي جمعهما سويا، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي وهند صبري ومحمود ياسين وزينة وآسر ياسين، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.