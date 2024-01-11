أحمد السقا يستعيد ذكرياته بفيلم «الجزيرة» مع باسم سمرة

حرص الفنان أحمد السقا، على استعادة ذكرياته مع صديقه الفنان باسم سمرة، التي جمعتهما خلال فيلم «الجزيرة»، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع باسم سمرة

ونشر أحمد السقا مجموعة صور تجمعه بالفنان باسم سمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «حط يدك في جيبك، وطلع مسدسك، وصفيه يا حسن صفيه، وهتبقى الكبير»، في إشارة منه لمشهد جمعهما في فيلم «الجزيرة».

تفاصيل فيلم الجزيرة

فيلم «الجزيرة» عرض عام 2007، والتى كانت تدور أحداثه حول منصور ابن علي الحفني، من أعيان الصعيد، ورغم حب منصور لـ كريمة، إلا أنه يقبل الزواج بـ فايقة إرضاء لوالده، وبعد موت اﻷب يرث منصور كل شيء من أمواله وأملاكه وحتى إتجاره بالمخدرات، ويساعده في ذلك الضابط رشدي بتيسير عمليات بيع السلاح والمخدرات لـ منصور مقابل إبلاغه عن عصابات الصعيد.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، محمود ياسين، هند صبري، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، زينة، باسم سمرة، اسر ياسين، نضال الشافعي، أشرف مصليحي، عبد الرحمن أبو زهرة، عزت أبو عوف.