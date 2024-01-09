أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» مع طارق لطفي

حرص الفنان أحمد السقا، على استعادة ذكرياته مع صديقه الفنان طارق لطفي، التي جمعتهما خلال فيلم «صعيدي في الجامعة الامريكية».

ذكريات أحمد السقا وطارق لطفي

ونشر أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعته مع طارق لطفي، وصورة أخرى من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وعلق عليها: «حبينا نمسي عليكم ونقولكم إننا ولا بنخاف مالدنيا بحالها».

وكان فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» قد حقق نجاحا كبيرا، إذ عرض عام 1998، والذي كانت تدور أحداثه حول خلف الدهشوري محمد هنيدي طالب صعيدي يحصل على ترتيب أول في الثانوية العامة، فحاز على جائزة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في القاهرة، يسافر ويقيم هناك مع اثنين من زملائه، وفي الجامعة يتعرف على زملاء عديدين، ويقع في حب زميلته عبلة التي كان يشاغلها أستاذها بالجامعة، وفي نفس الوقت تنجذب نحوه سيادة، ولكنه لا يبادلها نفس الشعور.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، غادة عادل، سهام جلال، هشام المليجي، فتحي عبد الوهاب، أميرة فتحي، محمد يوسف، وغيرهم.