وزيرة التخطيط عن مدينة مصر الدولية للألعاب الرياضية: الأكبر في الشرق الأوسط

ناقشت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ الموقف التنفيذي لتشغيل مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزاراتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والمالية.

وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة للانتهاء من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية، مشيرًة إلى سلسلة اللقاءات التي جرى عقدها لمتابعة أعمال تنفيذ المدينة، موضحة أن مثل تلك المدينة تمثل إضافة للساحة الرياضية والمنشآت الرياضية في مصر، وتعد الصرح الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات.

وأكدت أهمية قطاع الشباب والرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره حجر الأساس لتنمية الشباب، حيث تعمل التربية البدنية على تنمية المهارات الشخصية وصقل قيم العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية.

وحول مستهدفات قطاع الشباب والرياضة في خطة عام 2023/ 2024، أوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ نحو 339 مشروعًا، منها 159 مشروعًا لاستكمال و180 مشروعًا جديدًا.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبري المحافل الدولية.

وأوضح أنها تُعد من الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، وهي مُقامة علي مساحة 468 فدانا، وبها استاد يسع 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية.

وأشار إلى أن مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الرياضية، مؤهلة لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية في النسخ المستقبلية، استمرارًا لاستضافة مصر للأحداث والبطولات الدولية، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بضرورة أن تمتلك الدولة المصرية منشآت رياضية طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

مشروعات تنموية عملاقة

وأوضح أن مصر تشهد مشروعات تنموية عملاقة وفق رؤية حكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومن تلك المشروعات التطوير الكبير الذي يلحق بالمنشآت الشبابية والرياضية فى جميع ربوع الوطن ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية والتى سيتم إدارتها وفق أحدث النظم الإدارية.