إقبال كبير على منطقة الألعاب بحديقة الطفل في مدينة نصر.. «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «منطقة الألعاب في حديقة الطفل بمدينة نصر شهدت إقبالا كبيرا خلال العيد»، وكعادتها في كل عيد، تفتح حديقة الطفل بمدينة نصر أبوابها لاستقبال المواطنين خلال إجازة الأضحى المبارك.

تجهيز المسطحات الخضراء وتطوير منطقة ألعاب الأطفال

وتتبع حديقة الطفل مشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بتطوير وتجهيز الحدائق في الفترة ما قبل العيد، وذلك بعد تجهيز كل المسطحات الخضراء إلى جانب تطوير منطقة ألعاب الأطفال التي هيأت الأجواء للاستمتاع وممارسة الأنشطة المختلفة داخل الحديقة.

منطقة لألعاب الأطفال ومطاعم

وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدانًا، حيث تتميز حديقة الطفل بالمساحات الخضراء الواسعة إلى جانب توفير مسارات للسير ومسارات للجري وأماكن مريحة لجلوس الزوار، بالإضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال ومنطقة مطاعم مما يجعلها نزهة مناسبة لمختلف الأعمار والفئات، حيث تجري الاستعدادات في مختلف الحدائق لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى لتكون متنفسا آمنا للمواطنين في أي وقت.