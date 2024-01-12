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ضبط 820 طربة حشيش بـ5.7 مليون جنيه في القليوبية

كتب:

محمد بركات
02:30 م | الجمعة 12 يناير 2024
الداخلية

الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من القبض على عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القليوبية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش وزنت 82 كيلو جرام – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و750 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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