«الداخلية» تكشف تفاصيل ضبط شبكة سرية لبث القنوات المشفرة في الغربية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة ضبط مالك شبكة لبث القنوات المشفرة دون ترخيص بدائرة مركز شرطة كفر الزيات في الغربية، وبحوزته مكونات الشبكة الأجهزة والمعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية، و2 محطة بث لاسلكي لتوسيع دائرة البث للشبكة، وهاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة.

وباستكمال الفحص أمكن ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا بتهمة مشاركة المتهم المذكور باستخدام الأجهزة والمعدات في بث بعض القنوات المشفرة وغير المشفرة بالمخالفة للقانون، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيا تبين أنّه يدير صفحة على موقع فيس بوك للوساطة فى بيع الأجهزة المكونة للشبكات المشار إليها، كما أقر بتحصله على مستلزمات إنشاء الشبكات من مالك محلين وشبكة بث تليفزيوني لاسلكية، وشقيقه شريك ومدير أحد المحلين سالفي الذكر، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 4 أجهزة بث لاسلكي بعيد المدى تستخدم لإنشاء الشبكات معدة للبيع، و23 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية معدة للبيع، ووحدة معالجة مركزية محمل عليها برمجيات القرصنة، و2 هاتف محمول محمل عليهما آثار ودلائل على ممارسة نشاطهما غير المشروع، ومحطة بث تليفزيوني كاملة في حالة تشغيل تتكون من 33 جهاز وأداة تعمل على استقبال القنوات الفضائية وفك شفرتها وإعادة تشفيرها وبثها عبر أجهزة بث لاسلكي بعيدة المدى.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.