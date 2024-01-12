ريم البارودي تحيي ذكرى رحيل والدها الأولى: شوفت أسوأ قلوب البشر

أحيت الفنانة ريم البارودي ذكرى رحيل والدها الأولى، وذلك من خلال كلمات خاصة شاركتها مع جمهورها عبر إنستجرام.

ونشرت البارودى مجموعة من الصور مع والدها، وعلقت:«اللهم إني لا أسالك رد القضاء ولكني أسالك دائما اللطف فيه، توفي الي رحمه الله والدي المهندس مجدي مدحت عزت البارودي 11 يناير 2023 أول مرة، أكتب وأقدر من سنة عدت سنه شوفت فيها أسوأ قلوب البشر، اتألمت وتعلمت وما زلت بتألم على فراقه».

وتابعت البارودي: «منذ تاريخ وفاته كان ذلك تاريخ وفاه قلبي لازلت أتذكر تلك الرجفه اللي هزت قلبي، حين علمت بوفاته سيظل عزائي بك عمرا حتي نلتقي ياوالدي، اسألكم الفاتحه والدعاء لوالدي ولكل من رحل عنا».