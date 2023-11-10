تطورات الحالة الصحية للفنانة ريم البارودي.. أصيبت بوعكة مفاجئة

كشفت الفنانة ريم البارودي، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بشكل مفاجئ بوعكة صحية إثر ارتفاع درجات حرارتها، وبعض الوخز في القلب، مشيرة إلى أنّها تشعر حاليًا ببعض التحسن، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».

تطورات الحالة الصحية للفنانة ريم البارودي

وفيما يخص تطورات الحالة الصحية للفنانة ريم البارودي، التي تتواجد حاليًا بمنزلها في ظل استقرار حالتها، أشارت إلى أنّها في مرحلة التعافي مع التزامها بالعلاج ونصيحة الطبيب المعالج، خصوصًا أنّ الفترة الماضية كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ودقات سريعة لنبضات القلب.

وفاة والد ريم البارودي يناير الماضي

كانت ريم البارودي، في حالة عزلة الشهور الماضية حزنًا على وفاة والدها الذي غادر الدنيا في شهر يناير الماضي، بعد أزمة صحية ألمّت به، ونشرت وقتها رسالة له عبر حسابها على «إنستجرام»، من داخل المستشفى التي كان محجوزًا بها بقولها له «ما تسيبنيش يا بابا».

وجاء ظهورها الأول منذ وفاة والدها، من خلال قيام ريم البارودي بنشر مجموعة صور لها من داخل المملكة العربية السعودية، وهي تؤدي مناسك العمرة، والدعاء لوالدها الراحل بالرحمة والمغفرة.