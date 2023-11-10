ريم البارودي: لم أعتزل الفن بعد وفاة والدي

انتشر في الأيام القليلة الماضية، أنباء تفيد باعتزال الفنانة ريم البارودي للفن بعد وفاة والدها، الذي رحل في شهر يناير الماضي.

ريم البارودي تكشف سبب انتشار أنباء اعتزالها الفن

ومن جانبها نفت الفنانة ريم البارودي لـ«الوطن»، كل ما يتداول حول اعتزالها الفن، مشيرة إلى أن كل هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، وليس له مصدر، معربة عن أملها في توخي الحذر في نشر الأخبار التي ينشرونها.

وأضافت أن الأخبار المنتشرة سببها هو ابتعادها عن الفن، منذ عام ونصف، وبالتحديد منذ عرض مسلسل «نقل عام»، ولكن الجميع لا يعلم أنها انتهت من تصوير مسلسل مؤخرا، وتنتظر عرضه وهو حكايات بنات السباعي.

وأشارت انها اعتذرت عن العديد من الاعمال الفنية في الفترة الاخيرة، لانها لم تقتنع بالسنياريوهات الخاصة بهم.

تطورات الحالة الصحية لريم البارودي

وفي سياق آخر، كشفت ريم البارودي في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية تحسنت، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ كانت ضربات قلبها سريعة، وتعاني ارتفاعًا في درجات الحرارة استمرت لعدة أيام.