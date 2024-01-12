رئيس «نوفا للتنمية الصناعية»: نستهدف تصدير منتجاتنا إلى الأسواق العالمية

قال الدكتور أحمد معوض، رئيس مجلس إدارة مصنع نوفا للتنمية الصناعية، إن المصنع هو شراكة بين القطاع الخاص مع مبادرة «ابدأ»، لتصنيع منتجات محلية لمعدات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وفكرته تتلخص في التعاقد مع شركات علمية متخصصة في هذا المجال بهدف تصنيع منتجاتها بتصريح منها.

تصدير المنتجات للخارج

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف من المصنع لا يقتصر على تصنيع المنتجات المحلية فقط، بل نطمح إلى تصديرها إلى الاسواق العالمية، ما يعمل على توفير العملة الصعبة.

وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون مع الشركات تحت إشراف وزارة الإسكان يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص، ويؤكد توجهها لتشجيعه، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

نستهدف العديد من المشروعات الحيوية

وتابع: نستهدف العديد من المشروعات التنموية في البلاد، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، ومن المتوقع بدء الانتاج في المصنع في شهر مارس المقبل بطاقة تصل إلى 6 آلاف طن خلال الخمس السنوات المقبلة.

وتشمل المنتجات التي ينتجها مصنع نوفا أنظمة التهوية لمحطات الصرف الصحي، وتجفيف الحمأة، وفلاتر تنقية المياه، وأبواب العزل، والمصافي الميكانيكية، والكاسحات، والفلاتر الدوارة، ونوافخ الهواء، وتُنتج هذه المنتجات بمواصفات عالمية وتخضع لمراقبة من الشركات العالمية المتعاقد معها.