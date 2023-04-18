حبس شخصين بتهمة إدارة مصنع للهيروين في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، مساء أمس، بحبس تشكيل عصابي مكون من شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة ضبطهما يديرا مصنع لتجارة الهيروين وإعادة تدويره مرة أخرى، قبل توزيعه على التجار.

وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالمواد المخدرة المضبوطة من مخدر الهيروين، والآلات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة ومكبس الهيروين.

كما أمرت جهات التحقيق، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، إلى المعمل الكيميائي لفحصها، والتأكد من أنها لمخدر الهيروين، مع تكليف المباحث الجنائية بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة، ونشاط المتهمين في الاتجار بالهيروين.

ضبط المتهمين والهيروين

وكانت وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، نجحت في مداهمة أحد أوكار تصنيع المواد المخدرة والقبض علي تشكيل عصابي من شخصين وضبط كمية من الهيروين تجاوزت 50 كيلو تقريبا من مخدر الهيروين الخام وأداوت التصنيع كاملة، وسيارات يستخدمونها في التنقل وبيع المواد المخدرة.

وبحسب التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية، فإن المتهمين استغلوا منزل أحد المتهمين في منطقة زراعية، وتجهيزه لإعداد المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين في مصنع مجهز ببعض الأدوات.

ونجحت مأمورية مكبرة لمباحث فايد بمشاركة النقباء أحمد حمدي وأحمد عبد الباسط وعلي طه وأحمد إسماعيل عقب تقنين الإجراءات، في مداهمة المصنع، وضبط شخصين سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا بين مخدرات وسرقة بالإكراه، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 15 سنة فى قضية مخدرات.

محام: عقوبة تصل للإعدام

وقال محمد حسن المحامي، إن عقوبة المتهمين ستصل إلى الإعدام، بسبب اختلاف القضية عن البيع فقط، وتصنيعهما المواد المخدرة، وهو ما يغلظ العقوبة لأقصى درجة وهي الإعدام.

واضاف في تصريحات للوطن أن المتهمين سبق وأن تم معاقبتهما في قضايا شبيهة وهو ماسيتسبب في معاقبة المحكمة لهم بأقصي عقوبة خاصة وأن للقضية خطورة كبيرة علي المجتمع.