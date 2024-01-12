ضبط عامل بالمنيا بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وكذلك أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول، أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وتمكن المتهمون بموجب ذلك، من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

ضبط أحد مرتكبي النشاط الإجرامي

وعقب تقنينن الإجراءات، جرى ضبط أحد مرتكبي هذا النشاط الإجرامي، عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال، على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.