ضبط عناصر تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، عن تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم في تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي البحيرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي، وأقر أحدهم بتزوير المحررات، وتواصل باقي المتهمين مع العملاء الراغبين في الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضُبط بحوزة المتهمين «6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة، والأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير، وعدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة، ومبالغ مالية، و10 هواتف محمولة»، واتخذت الإجراءات القانونية.