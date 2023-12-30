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ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير التقارير الطبية بالغربية

كتب:

محمد بركات
01:09 م | السبت 30 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص «بينهم اثنان يعملان بأحد المستشفيات» - مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير التقارير الطبية مثبت بها إصابة الواردة أسماؤهم بتلك التقارير بأمراض مزمنة، على خلاف الحقيقة، وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبي الحصول عليها لتقديمها إلى اللجان الطبية المختلفة للحصول بموجبها على مزايا طبية دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبحوزتهم (خاتم شعار الجمهورية «مقلد»- 119 شهادة طبية خالية البيانات معدة للتزوير منسوب صدورها لأحد المستشفيات – 85 إفادة دخول وخروج مريض خالية البيانات معدة للتزوير - 246 شهادة طبية «وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير»).

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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