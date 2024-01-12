جدول مواعيد مستشفى الجلدية والتناسلية والجذام بالمنصورة

يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة جدول مواعيد عيادات مستشفى الجلدية والتناسلية والجذام بالمنصورة، من أجل الكشف طوال أيام الأسبوع.

عيادات مستشفى الجلدية والتناسلية بالمنصورة

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ل«الوطن»، أنه جرى تحديد جدول مواعيد عيادات مستشفى الجلدية والتناسلية والجذام بالمنصورة، من أجل تسهيل الأمور علي المواطنين للتوجه في الموعد المحدد لكل تخصص.

وأشار إلى أن الجدول الخاص بمواعيد العيادات لمستشفى الجلدية والتناسلية في مدينة المنصورة بالدقهلية جاءت كالآتي:

- عيادة الجذام يوم السبت ويوم الأربعاء.

- عيادة الصدفية يوم الأحد.

- عيادة الشعر يوم الاثنين.

- عيادة البهاق يوم الثلاثاء.

- عيادة التجميل يوم الخميس.

- عيادة عامة يوم الأحد، ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس.

وتوجد مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية والجذام بالمنصورة في مدينة المنصورة، شارع البحر الصغير بجوار الوحدة الصحية بعزبة الشال أمام ترعة المنصورية بجوار مساكن المينا.