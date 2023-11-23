الصحة الفلسطينية: زيادة بنسبة 35%في الإصابة بالأمراض الجلدية بقطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيانها اليوم الخميس، إن هناك مخاوف صحية كبيرة في قطاع غزة، وتصاعد للمخاطر الصحية، حيث حدثت زيادة بنسبة 35% في معدلات الإصابة بالأمراض الجلدية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 40% في حالات الإسهال.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الظروف الصحية السيئة بقطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، قد تفاقمت سوءاً بسبب الأمطار، مما ينذر بانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات الالتهاب الرئوي بين الأطفال، بحسب ما حذرت منظمة الصحة العالمية.

الصحة الفلسطينية: مرافق الأونروا مكتظة

وذكرت الصحة الفلسطينية أن مرافق الأونروا مكتظة، حيث ما يقرب من 770 ألف نازح قسريًا من أصل مليون و700 ألف، يتجمعون في 99 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في جنوب قطاع غزة، ويواجهون بدورهم ظروفاً بالغة الصعوبة.

الصحة الفلسطينية: صعوبة تحديث بيانات الشهداء

ونوهت وزارة الصحة الفلسطينية بأن بعض المعلومات الواردة في تقريرها اليومي هي معلومات حتى مساء أمس الأربعاء 22 نوفمبر، مشيرةً إلى أن العديد من البيانات في التقرير لم يتم تحديثها، حيث انقطعت الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، منذ صباح الثلاثاء الماضي، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لأبراج الاتصالات، مما تسبب بانقطاع الاتصالات كليًا عن هذه المناطق.