5 خدمات ب️️مكتب المراقبة الدولية بالإسكندرية.. أبرزها تقديم شهادات الحج والعمرة

كشف الدكتور مراد ظريف، مدير عام منطقة الجمرك الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، عن الخدمات المقدمة ب️️مكتب المراقبة الدولية منها الشهادات المطلوبة للسفر والتطعيم.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الخدمات المقدمة ب️️مكتب المراقبة الدولية بالإسكندرية للتسهيل على المواطنين الراغبين في ذلك، والحصول على التطعيمات المطلوبة في عمليات السفر المختلفة، بحسب الإعلان الرسمي من منطقة الجمرك الطبية التابعة لمديرية صحة الإسكندرية.

خدمات المقدمة ب️️مكتب المراقبة الدولية بالإسكندرية

- استخراج شهادات الحج والعمرة، المتمثلة في: «التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي الرباعي، والتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية».

- استخراج شهادات التطعيم الدولية للمسافرين، المتمثلة في التطعيم ضد «مرض الحمى الصفراء، مرض الالتهاب السحائي الرباعي، مرض الكوليرا، مرض شلل الأطفال».

- صرف العقار الوقائي لمرضى العقار الوقائي لمرض الملاريا «الدوكسيسيكلين».

- التطعيم ضد فيروس الكورونا

- استخراج شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المُعتمدة بتقنية «QR _Cod».

عنوان مكتب المراقبة الدولية

يوجد مكتب المراقبة الدولية، 4 شارع محمد السيد كريم، قسم الجمرك، الذي يتواجد في نطاق وسط الإسكندرية، ويعمل في مواعيد العمل الرسمية من 9 صباحا حتى الثانية عصرا.