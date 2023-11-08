وكيل «صحة الإسكندرية» تشيد بمستشفى شرق المدينة: تقدم خدمات متنوعة

أثنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على مستشفى شرق المدينة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، نظرًا لتنوع وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى مقدمة الشكر لفريق العمل على الجهد المبذول.

جاء ذلك خلال جولتها الميدانية اليوم لتفقد المستشفيات يرافقها عدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بمستشفى شرق المدينة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد فاروق مدير المستشفى.

أقسام مستشفى شرق المدينة في الإسكندرية

وحسب بيان صحة الإسكندرية، فإنه قد تم المرور على كافة أقسام مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، المتمثلة في قسم الاستقبال وجميع الأقسام الداخلية ومن بينها وحدة الغسيل الكلوي، ووحدات العناية المركزة، ووحدة قسطرة القلب، وعناية قسطرة القلب، وعناية القلب، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووحدة المعامل وبنك الدم، ووحدة الأشعة، ووحدة التصلب المتعدد، ووحدة الطب النووي، وكذلك العيادات الخارجية ووحدة الطب الطبيعي، وعيادات الأسنان، والصيدلية.

وعليه ناقشت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سبل التعاون للاستفادة من الإمكانيات والكفاءات الموجودة بالمستشفى.

تفقد مستشفى رأس التين العام

عقب ذلك تفقد العمل بمستشفى رأس التين العام في استقبال الدكتورة إيناس العجمي، مديرة المستشفى، حيث تم الاجتماع بجميع رؤساء الأقسام بالمستشفى للاستماع للتحديات التي تواجههم، والمقترحات من أجل التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت ندا، على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به مستشفى رأس التين بالمحافظة، كما أشادت بوجود العديد من الكفاءات بالإضافة للتخصصات المختلفة والإمكانات الحديثة الموجودة بالمستشفى التي تساعد على التطوير المستمر.