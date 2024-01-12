الجالية الفلسطينية في هولندا: إسرائيل لن تستطيع الدفاع عن نفسها أمام «العدل الدولية»

قال واثق سعادة، رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا، إن إسرائيل لن تستطيع أن تدافع عن نفسها أمام محكمة العدالة الدولية، لأنها تدرك أنها مرتكبة للجرائم دون شك، والوثائق التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا تتضمن شهادات رؤساء ومؤسسات دولية وحقوق إنسان محايدين وهم ليسوا طرفًا لفلسطين ولا إسرائيل، ولكنهم يدينوا ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم.

وأضاف خلال لقائه مع وافدة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبح يُلفق التهم، ويعيد التاريخ إلى ما قبل 7 أكتوبر، ولكن الإحتلال ليس فقط منذ 7 أكتوبر ولكن الجرائم مستمرة منذ 75 عاما.

وأشار إلى أن أهمية المحكمة تكمن في أنها بين دول وليس بين أفراد وهذه هي أعلى سلطة قانونية من مجلس الأمن، وأهمية القرار تنبع في الاستعجال بوقف الإبادة الجماعية والعدوان للشعب الفلسطيني فورًا، مضيفًا أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون الفرصة الأخيرة أمام العالم لتحقيق العدالة.