تعيينات وزارة التخطيط 2024.. تعرف على نوعية الوظائف المطلوبة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية للمجموعة النوعية.

وجاءت الوظائف كالتالي: «مدير عام الإدارة العامة لإعداد الخطة الاستثمارية - مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الخطة الاستثمارية - مدير عام الإدارة العامة للتجارة والصناعة والسياحة - مدير عام الإدارة العامة للزراعة والري - مدير عام الإدارة العامة للإسكان والمرافق - مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني - مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر - مدير عام الإدارة العامة لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل سوق العمل - مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا - مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية - مدير عام الإدارة العامة للأمن».

مهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للأمن، لافتًا إلى أنه تختص بتطبيق إجراءات تأمين المباني والممتلكات والمعلومات ووسائل الاتصال، بهدف تأمين الوزارة والعاملين بها والمترددين عليها، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة منها.

مهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

وكشفت الوزارة أن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية تقع على قمة وظائف الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، بالإدارة المركزية للموارد البشرية، لافتا إلى أنها تختص بالوصول إلى ملفات وظيفية محدثة ومميكنة، وكذا إلى مستوى متميز من رضاء الموظفين فيما يتعلق بالرعاية والشئون الوظيفية.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وحددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

- السيرة الذاتية

- بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت «لموظفي الجهاز الإداري للدولة».

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 6 صور شخصية.

- المؤهل العلمي.

- صورة الشهادة العسكرية «للذكور».

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.