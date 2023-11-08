إعلان وظائف الشركة القابضة لمصر للطيران 2023.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن وظائف خالية للعمل، في إطار حرصها على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات مناسبة، على أن ينتهي التقديم بها 21 نوفمبر الجاري، ما جعل الكثير من المهتمين بالتقديم يرغبون غي معرفة تفاصيل إعلان وظائف الشركه القابضه لمصر للطيران.

وأوضحت الشركة التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف في إعلانها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة الخاصة بشغل بعض الوظائف للعمل بالشركة من خلال عقد عمل مدته أحد عشر شهرًا وفق إعلان وظائف الشركة القابضة لمصر للطيران، والتي جاءت كالتالي:

إعلان وظائف الشركة القابضة لمصر للطيران.. الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ إعلان وظائف الشركة القابضة لمصر للطيران حاصل على درجة البكالوريوس من كلية مناسبة بتقدير جيد على الأقل.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة بشكل ممتاز.

- إجادة مهارات الكمبيوتر.

- اجتياز الاختبارات المقررة التي تقررها الشركة.

- ألا يزيد عمر مقدم الطلب عن 30 عامًا بحلول تاريخ إغلاق الطلب.

- يسمح للمتقدمين الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من المقيمين الدائمين في القاهرة أو الجيزة أو محافظة القليوبية كما هو مذكور في بطاقة الهوية.

- تقديم شهادة الخدمة العسكرية بتقدير جيد جداً على الأقل.

- يتم قبول المعفيين / المعفيين مؤقتًا / المؤجلين للذكور.

- اجتياز الاختبارات المقررة التي تقررها الشركة وسداد تكاليف إجراءها.

- سداد المصاريف الإدارية غير القابلة للاسترداد لخزينة الشركة 100 جنيه مصري.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الذهاب لمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية حتى موعد غلق التقديم للوظائف 21 نوفمبر الجاري.