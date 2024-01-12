محافظ بورسعيد يكرم 12 طالبا لفوزهم في مسابقة العلوم والتكنولوجيا والروبوت

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال احتفالية أقيمت بالمدرسة الدولية ببورسعيد، 12 طالبا لفوزهم على مستوى الجمهورية في مجال العلوم والتكنولوجيا والروبوت، وتأهلهم للمشاركة على المستوى الدولي لمسابقة المنتدى الأفرو آسيوي للعلوم والتكنولوجيا والإبداع والتي ستقام في جامعة البتراء بالأردن.

تكريم مدير المدرسة

كما كرم محافظ بورسعيد غادة عطية مديرة المدرسة السابقة تقديرا لجهودها، وذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وميرفت فرح مديرة المدرسة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وأهالي الطلاب، وعدد من قيادات التعليم.

وشملت الاحتفالية، تكريم مدرسة بورسعيد الدولية، باعتبارها واحدة من أعلى المدارس التي حصل طلابها على أعلى التقديرات في اختبارات EST للمدارس الأمريكية بمصر، وكذلك حصول طالب وخريج من المدرسة على أعلى الدرجات في الاختبار الدولي ذاته.

وهنأ محافظ بورسعيد الطلاب الفائزين، كما أشاد بالمستوى المتميز للمدرسة وهيئة التدريس بها، مؤكدا انها تضاف لسلسلة المدارس الدولية المتميزة بمحافظة بورسعيد، والتي تدعم خطة التطوير في قطاع التعليم، والارتقاء بمستوى أبناءنا الطلاب.

الاهتمام بتطوير التعليم

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومه التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأشار «الغضبان» إلى أن محافظة بورسعيد حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل للارتقاء بالمجتمع.