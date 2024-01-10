محافظ بورسعيد يشارك في الاحتفال بمرور 4 أعوام على إنشاء دار للمسنين

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، في فعاليات الاحتفالية التي أقامتها دار «حياة للخدمات والتنمية» لإقامة ورعاية الأمهات بالمجان بحي الزهور، بمناسبة مرور أربعة أعوام على إنشاء دار المسنين، كأول دار تقام بالجهود الذاتية بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ووليد الدعدع رئيس حي العرب، وشيماء حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال زين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام دار الضيافة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بداخلها، حيث أشاد بمستوى تقديم الخدمات المميزة ومستوى تجهيز وكفاءة الدار للمعيشة، كما التقى نزلاء الدار، وحرص على سؤالهم عن مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

المتطوعون بجمعية «حياة»

ووجه محافظ بورسعيد شكره وتقديره للقائمين على دار الضيافة من الشباب المتطوعين بجمعية «حياة»، حيث أكد أن هؤلاء الشباب مثالا مشرفا يحتذى به في أعمال الخير والتنمية التي تخدم البلاد والمواطنين، موجها بالاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة لنزلاء الدار، لافتا إلى تقديم كل الدعم للشباب المتطوع والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين.

رعاية الأمهات بالمجان

يذكر أن دار ضيافة حياة لإقامة ورعاية الأمهات بالمجان، تضم عددا من غرف المعيشة للسيدات، ومجهزة بكل الأدوات المنزلية، ومخصصة للسيدات فقط من سن 55 عاما، ممن لا يمتلكون إقامة، ومن أبناء المحافظة.